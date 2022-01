Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer prallt gegen Baum - und verschwindet kurz

Recklinghausen (ots)

Auf der Pevelingstraße ist in der Nacht auf Freitag ein Autofahrer verunglückt. Er blieb aber offensichtlich unverletzt. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Zeuge hatte gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall gehört und dann auch das kaputte Auto entdeckt. Er rief die Polizei. Der mutmaßliche Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Herne, war verschwunden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei tauchte der Mann dann aber wieder auf. Der Sachschaden am Auto, am Baum und an zwei Verkehrsschildern wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gab es nicht.

