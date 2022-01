Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Straße Zum Gutacker sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher einen Stein, um damit die Terrassentür einzuschlagen und dann zu öffnen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und Behältnisse. Der Einbruch passierte am Mittwochnachmittag oder am frühen Mittwochabend. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Recklinghausen:

Auf der Marienstraße wurde am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter müssen zwischen 16 und 18.45 Uhr gekommen sei, zu dieser Zeit war niemand zu Hause. Als die Bewohner zurück kamen, bemerkten sie die aufgebrochene Haustür und das durchwühlte Schlaf- und Wohnzimmer. Gestohlen wurde unter anderem Schmuck.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde in eine städtische Unterkunft an der Herner Straße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und gelangte/n so in den Flur. Anschließend wurde die Tür zu einem Büroraum gewaltsam geöffnet und ein Tablet gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

