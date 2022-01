Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit zwei Linienbussen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, wollte eine 31-jährige Busfahrerin aus Marl an der Große-Perdekamp-Straße in den fließenden Straßenverkehr einfahren. Dabei stieß sie mit einem anderen Linienbus zusammen. Dieser Bus wurde von einem 50-Jährigen Hertener gefahren.

Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. In beiden Bussen saßen keine Fahrgäste.

An beiden Bussen wurden, neben Blechschaden, einige Scheiben beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell