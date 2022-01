Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger nach Kiosk-Überfall ermittelt

Recklinghausen (ots)

Rund drei Wochen nach einem Überfall auf einen Kiosk an der Holzstraße konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Ein 37-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel kam am Dienstag zur Polizei und stellte sich. Demnach hat er am 3. Januar den Kiosk überfallen und Bargeld erbeutet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten auch Beweismittel gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

