Polizei Hagen

POL-HA: Raub in der Innenstadt - Zwei unbekannte Täter greifen 49-jährigen Hagener an

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter griffen in der Nacht von Donnerstag (09.12.2021) auf Freitag in der Innenstadt einen 49-jährigen Mann an und raubten ihm seinen Ausweis, ein Busticket sowie ein Handy. Der Hagener war, gegen 01.30 Uhr, von der Frankfurter Straße aus zu Fuß unterwegs zu deiner Wohnung am Bergischen Ring. Im Bereich der Bergstraße / Böhmerstraße traten die zwei Unbekannten von hinten an ihn heran und griffen ihn an. Sie packen ihn am Hals und stahlen währenddessen die Gegenstände aus seiner Jackentasche. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 49-Jährige beschrieb die beiden Täter den Polizeibeamten gegenüber als circa 175 cm groß und kräftig mit sportlicher Statur. Weitere Hinweise zu den Personen liegen nicht vor. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell