Polizei Hagen

POL-HA: Defibrillator vom Stadiongelände entwendet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf dem Gelände des Stadions an der Berliner Allee entwendeten Unbekannte einen Defibrillator. Ein 36-Jähriger verständigte am Donnerstagmorgen (09.12.2021) die Polizei, nachdem er am späten Mittwochabend das Fehlen des lebensrettenden medizinischen Gerätes bei einem Rundgang bemerkte. Der Defibrillator hatte sich in einem Kasten im Foyer des Neben- / Wirtschaftsgebäudes befunden. Der Tatzeitraum konnte lediglich grob auf die Zeit zwischen Freitag (03.12.2021) und Mittwoch (08.12.2021) eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

