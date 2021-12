POL-HA: 81-jähriger Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt durch eine Hecke

Polizei Hagen

Bei einem Verkehrsunfall fuhr am Donnerstagnachmittag (09.12.2021) auf Emst ein 81-jähriger Autofahrer durch eine Hecke und kam in dem Vorgarten eines dortigen Wohnhauses zum Stehen. Der Hagener befuhr, gegen 15.30 Uhr, die Walddorfstraße in Richtung der Elsenbornstraße. Im Bereich der dortigen Einmündung kam dem Mann ein weiteres Fahrzeug entgegen, welches er passieren lassen wollte. Dazu fuhr er an den rechten Fahrbahnrand. Als der 81-Jährige anschließend seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache durch eine dortige Hecke. Sein Citroen musste von einem Abschleppdienst aus dem dahinterliegenden Vorgarten geborgen werden. Der Hagener blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell