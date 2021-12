Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt Küchentür ein und bedroht seine Lebensgefährtin

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochmorgen (08.12.2021) bedrohte ein 29-Jähriger seine Lebensgefährtin in einem Mehrfamilienhaus in Hohenlimburg und trat die Küchentür in der Wohnung der Frau ein. Als die Polizei eintraf gab die Hagenerin an, dass ihr Partner ihr verbal damit gedroht habe, sie mit Säure zu überschütten. Sie sei deshalb in die Küche geflüchtet, schloss sich ein und wählte den Notruf. Handgreiflich sei der Mann im weiteren Verlauf jedoch nicht geworden. Die Beamten verwiesen den 29-Jährigen der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

