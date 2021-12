Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger entfernt sich nach Unfall

Hagen-Boele (ots)

Mittwochabend (08.12.2021) entfernte sich ein Fußgänger nach einem leichten Zusammenstoß mit einem Auto von der Unfallstelle. Der Mann wollte an der Querungshilfe im Bereich des Kreisverkehrs Boeler Ring/Dortmunder Straße seinen Weg in Gehrichtung Knüwenstraße fortsetzen. Ein 66-Jähriger gab bei der Polizei an, mit seinem BMW gehalten zu haben, um den Fußgänger passieren zu lassen. Der Hagener sei im weiteren Verlauf davon ausgegangen, dass der Mann die Straße vollständig passiert habe und wollte anfahren, als er einen Knall hörte. Der Außenspiegel an der Beifahrerseite seines Autos war anschließend eingeklappt. Bislang ist ungeklärt, ob der Fußgänger diesen absichtlich berührte oder ob der Zusammenstoß ein Unfall war. Als der 66-Jährige aus dem BMW stieg, um nach dem Fußgänger zu sehen, sei er aggressiv angegangen worden. Der Unbekannte gab an, am Unterarm verletzt zu sein.

Während der Hagener die Polizei verständigen wollte, entfernte sich der Fußgänger jedoch einfach in unbekannte Richtung. Der Mann wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 170cm groß, kräftig mit einem runden Gesicht, einem kurzen Bart sowie kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine dunkle Jacke und dunkle Hose. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet den beteiligten Fußgänger oder Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

