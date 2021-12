Polizei Hagen

POL-HA: Wechselseitige Körperverletzung von Polizei beendet

Hagen-Mitte (ots)

Mittwoch (08.12.2021) gegen 11.45 Uhr stritten sich zwei Personen in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Hochstraße. Die Auseinandersetzung mündete in eine wechselseitige Körperverletzung, die die Polizei schlichtete. Ursächlich für den Konflikt war eine Warenlieferung, die ein 32-Jähriger erwartet hatte. Der Hagener gab an, dass er von einer 58-Jährigen beleidigt sowie beschimpft worden sei. Als der Sohn der Frau hinzukam, sei der 32-Jährige von beiden geschubst sowie geschlagen worden. Ein Bekannter des Hageners wäre auf die Situation aufmerksam geworden und ihm zu Hilfe geeilt. Die Frau gab hingegen bei der Klärung des Sachverhaltes gegenüber den Beamten an, zuerst von dem 32-Jährigen und seinem Bekannten angegriffen worden zu sein. Ihr 27-jähriger Sohn sei lediglich dazwischen gegangen. Beide Parteien zeigten sich gegenseitig an. (arn)

