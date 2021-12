Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des Diebstahls

Hagen-Mitte (ots)

Im September wurde einer 72-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eilper Straße ihre EC-Karte entwendet. Zwei unbekannten Personen verwickelten die Seniorin zur Ablenkung in ein Gespräch. Nach dem Diebstahl hob ein Mann Geld von ihrem Konto ab. Die Täter nutzen die Karte zudem, um in verschiedenen Lebensmittelgeschäften zu bezahlen.

Die Polizei Hagen sucht Zeugen, die einen Tatverdächtigen identifizieren können. Zu den Fotos des Mannes gelangen Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/70697

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell