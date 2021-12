Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter stiehlt 45-Jährigem während eines Restaurantbesuchs das Fahrrad - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Mittwochabend (08.12.2021) in der Innenstadt das Fahrrad eines 45-jährigen Mannes, während dieser in einem Restaurant saß. Der Hagener rief die Polizei hinzu, als er, gegen 22.40 Uhr, feststellte, dass sein E-Bike gestohlen wurde. Dieses hatte er, gegen 19.00 Uhr, mit einem Fahrradschloss an einer Laterne in der Dahlenkampstraße angekettet und sich daraufhin in ein dortiges Restaurant begeben. Er sagte den Beamten, dass es sich um ein E-Klapprad handelt, an dem nun der Akku fehlt. Diesen hatte er mit in das Lokal genommen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

