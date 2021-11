Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim, Unbekannte legen Steine auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

Budenheim (ots)

Am Montag, den 15.11.2021 kommt es in Budenheim in der Mainzer Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hierbei wurden durch ein oder mehrere bislang Unbekannte große Pflastersteine auf die Fahrbahn der Mainzer Straße gelegt. Eine 23-jährige Frau aus Wiesbaden bemerkt die Steine zu spät und fährt mit ihrem Ford Focus über diese. Aufgrund des entstanden Schadens ist das Auto der Frau anschließend nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die 23-Jährige bleibt bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Da die Frau bereits zuvor die Mainzer Straße gegen 15:15 Uhr befahren und dabei keine Steine auf der Fahrbahn festgestellt hatte, kann der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und im Zeitraum zwischen 15:15 und 17:30 Uhr in der Mainzer Straße etwas Auffälliges festgestellt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

