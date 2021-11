Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim, Schussgeräusche entpuppen sich als Silvesterrakete

Mainz-Hechtsheim (ots)

Sonntag, 14.11.2021

Eine Silvesterrakete löste in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Polizeieinsatz aus. Eine Anwohnerin wurde gegen 00:20 Uhr auf laute Knallgeräusche und Lichtblitze aufmerksam. Da sie diese für mögliche Schüsse hielt, verständigte die Frau die Mainzer Polizei. Mehrere Streifen aus dem Mainzer Stadtgebiet sowie der Autobahnpolizei klärten daraufhin den Bereich Am Schinnergraben in Mainz-Hechtsheim ab. Letztendlich konnte auf der Fahrbahn eine frisch abgebrannte Silvesterrakete aufgefunden werden, die aller Wahrscheinlichkeit nach für die Knallgeräusche ursächlich war. Wer die Rakete gezündet hat ist derzeit noch unklar. Zu Schaden kam bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

