POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Pkw - Anwohner stellt Täter

Mainz-Finthen (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am frühen Sonntagmorgen der Täter einer Sachbeschädigung gestellt und der Polizei übergeben werden. Gegen 00:24 Uhr beobachtete ein Anwohner der Henri-Dunant-Straße im Stadtteil Finthen, aus seinem Fenster heraus, wie ein Mann mit einem Stein gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug warf. Der Pkw der Marke Hyundai wurde hierdurch an mehreren Stellen erheblich zerkratzt. Als der Finther den Täter ansprach, flüchtete dieser rennender Weise, konnte aber verfolgt und bis zum Eintreffen einer alarmierten Funkstreife der Mainzer Polizei festgehalten werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 54-jährigen Mann, der stark alkoholisiert war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

