Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Parkplatzstreit überführt betrunkenen Rollerfahrer

Mainz-Gonsenheim (ots)

Samstag, 13.11.2021

Am Samstagnachmittag geraten zwei Mainzer auf einem Supermarktparkplatz in Mainz- Gonsenheim in Streit. Anlass gab das vermeintliche ungünstige Parkverhalten eines 63-jährigen Motorrollerfahrers. Sein Streitgegner, ein 65-jähriger Autofahrer bemerkt im Laufe der verbalen Auseinandersetzung starken Atemalkoholgeruch. Noch bevor er etwas unternehmen kann, verlässt der 63-Jährige mit seinem Motorroller den Supermarktparkplatz. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens kann der 63-Jährige jedoch unmittelbar im Anschluss an seiner Anschrift durch eine Polizeistreife des Mainzer Neustadtrevieres angetroffen und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von knapp unter einem Promille.

