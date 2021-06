Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Betruges

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagnachmittag an der Ausfahrt Aachen-Brand einen 53-jährigen Angolaner festgenommen. Dieser war zuvor mit seinem Fahrzeug aus Belgien eingereist.

Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Betruges in drei Fällen mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht. Da er die veranschlagte Geldstrafe von 2175,- Euro nicht bezahlen konnte, muss er jetzt eine ersatzweise verhängte 145-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er in die zuständige Justizvollzugsanstalt überführt werden.

In einem weiteren Fall haben die Beamten bereits am Samstagmorgen am ehemaligen Grenzübergang Aachen-Bildchen eine 32-jährige Deutsche festgenommen. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Erschleichen von Leistungen und wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls gesucht. Gegen sie lag eine Geldstrafe von insgesamt 735,- Euro oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 25 Tagen vor. Da die 32-Jährige die fällige Geldstrafe vor Ort begleichen konnte, blieb ihr die Vollziehung der Freiheitsstrafe erspart. Sie konnte im Anschluss ihre Reise fortsetzen.

