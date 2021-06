Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rücksichtsloser Rollerfahrer flüchtet durch Fußgängerzone

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein rücksichtsloser Rollerfahrer ohne Schutzhelm sollte am Freitag (25.06.2021) gegen 17.20 Uhr in der Bolzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete jedoch spontan über Gehwege und die Fußgängerzone im Bereich Stauffenbergstraße-Marstallstraße-Königstraße-Thouretstraße-Lautenschlagerstraße-Friedrichstraße-Arnulf Klett Platz. Hierbei dürfte es zu mehreren Behinderungen und Gefährdungen von Fußgängern gekommen sein. Der Rollerfahrer wurde zwischenzeitlich identifiziert. Zeugen des Vorfalls, sowie Personen die gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

