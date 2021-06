Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Licht und in Schlangenlinien...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...befuhr ein 23-jähriger aus Worms am Freitag, den 25.06.2021 um 00:55 Uhr, mit seinem Fahrrad die Amalienstraße in Neustadt/W. entgegen der Einbahnstraße. Aufgrund dieser Tatsachen wurde der Mann durch eine Streife der Polizei Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle des Mannes konnte bei diesem zudem starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Durch die Fahrweise, sowie die Alkoholisierung des Mannes war der Anfangsverdacht einer Straftat gegeben, weshalb der Wormser zur Dienststelle verbracht wurde, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad des 23-jährigen wurde zu Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

