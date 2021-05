Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 18-jähriger Mann von mehreren Männern überfallen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Montag, 10.05.2021 soll in Wiesloch ein 18-jähriger Mann von mehreren Männern überfallen worden sein. Der Mann habe sich gegen 16.45 Uhr in der Johann-Philipp-Bronner-Straße vor der dortigen Grundschule aufgehalten, als ein Audi anhielt und vier Männer ausstiegen. Diese sollen unvermittelt auf den 18-Jährigen eingeschlagen, ihn angespuckt und beleidigt haben. Zudem sollen sie ihm ein Mobiltelefon, Bargeld und Ausweise abgenommen haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte wenig später ein mit drei Männern besetzter Audi in der Ringstraße in Wiesloch festgestellt werden. Die Männer wurden zur weiteren Überprüfung zunächst zum Polizeirevier Wiesloch gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Fahrzeug wurde zur Sicherung von Spuren abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründe hat das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Diese dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

