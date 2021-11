Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ärger im Wohnhaus und zuvor im Supermarkt

Eisfeld (ots)

Drei Männer sprangen Montagabend über ein Tor am Grundstück eines Hauses in der Straße "Neulehen" in Eisfeld. Anschließend beschädigten sie den Briefkasten und traten die Haustür auf. Nachdem die Männer im Hausflur angekommen waren, brüllten sie lautstark umher und sprachen zudem Beschimpfungen und Bedrohungen gegen die Bewohner aus. Vor dieser Tat begaben sich die Drei schon in einen Lebensmittelmarkt in der Georgstraße und pöbelten im Geschäft umher. Als ein Man die Männer daraufhin ansprach, wurden sie handgreiflich und schlugen den 38-jährigen Geschädigten. Danach flüchteten die Täter zunächst unerkannt. Die Polizei konnte bereits zwei der drei Männer ermitteln und fertigte entsprechende Anzeigen. Die Ermittlungen zum dritten Mann dauern an.

