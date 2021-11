Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebstahl aus Lkw - Zeugenaufruf

Goldlauter-Heidersbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen Diesel aus einem in der Zellaer Straße in Goldlauter-Heidersbach abgestellten Lkw. Hinweise auf den Täter liegen bis dato nicht vor. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe bemerkt haben, melden Sie dies bitte der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0.

