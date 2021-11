Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Unbekannte sprayten in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen mehrere Graffitis an ein Schulgebäude im "Siechenrasen" in Schmalkalden. Dies wurde am Montag zur Anzeige gebracht. Der oder die Täter besprühten mehrere Außentüren des Gebäudes und konnten sich unbemerkt entfernen. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegengenommen werden.

