Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Saarstraße, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Saarstraße (ots)

Am Montag, den 15.11.2021 gegen 09:23 Uhr kam es im Europakreisel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hier streift der Unfallverursacher mit seinem Auto, wahrscheinlich ein dunkelblauer SUV, einen grauen Renault Clio beim Spurwechsel und flüchtete in Richtung Isaac-Fulda-Allee. Das Auto des Unfallverursachers müsste einen Schaden im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite haben. Wahrscheinlich ist, dass das Fahrzeug im Bereich Isaac-Fulda-Allee in einer der dortigen Büro-Tiefgaragen abgestellt wurde. Laut dem geschädigten Unfallgegner könnten mehrere Verkehrsteilnehmer an diesem Morgen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell