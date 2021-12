Polizei Hagen

POL-HA: Fernseher und Kleidung aus Waschküche entwendet

Hagen-Eilpe (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Riegerbusch entwendeten Unbekannte Kleidung sowie ein kleines Fernsehgerät aus der Waschküche. Die Täter traten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Der Einbruch ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen Mittwochmorgen (08.12.2021) und Donnerstagmorgen (09.12.2021). Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

