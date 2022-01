Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Abbiegeunfall auf der Sandstraße

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Sandstraße/Schultenstraße sind am Dienstagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 73-jähriger Autofahrer aus Gladbeck gegen 19.10 Uhr von der Sandstraße nach links in die Schultenstraße abbiegen und stieß dabei mit einem 58-jährigen Autofahrer aus Dorsten zusammen. Der 58-Jährige sowie sein 47-jähriger Beifahrer aus Gladbeck wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 47-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, erste Schätzungen belaufen sich auf etwa 5.000 Euro.

