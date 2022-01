Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Herrenlose Baumaschine - Zeugen und Eigentümer gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.01.2022, gegen 21:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife im Bereich des Kreisverkehrs bei Buchholz auf eine am Straßenrand abgestellte Baumaschine aufmerksam. Die "Rüttelplatte" war mit Fahrradschlössern an einem Baum gesichert. Wie das Gerät dorthin gekommen ist und wie deren Eigentumsverhältnisse sind, versucht das Polizeirevier Waldkirch derzeit zu ermitteln.

Möglicherweise stammt die Maschine von einer naheliegenden Baustelle. Laut Zeugen soll zur relevanten Zeit ein weißen Kastenwagen beobachtet worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) entgegen.

