Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: bei Kontrolle vom Fahrrad gefallen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.01.2022, kurz vor 23.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Markgrafenstraße einen Fahrradfahrer. Beim Anhalten kippte der 53-jährige Mann vor den Augen der Polizei einfach von seinem Fahrrad. Der Grund war wohl schnell klar. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell