Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Trier (ots)

Am Montag, den 17.05.2021, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg nahe des Kreisverkehrs am Fruchtmarkt ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug verließ den Kreisverkehr am Fruchtmarkt in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei streifte das Fahrzeug einen am Fußgängerüberweg haltenden Pkw am Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw handeln. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell