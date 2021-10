Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - In Haus eingebrochen

Zutritt in ein Haus verschafften sich Unbekannte am Montag in Dietershausen.

Ulm (ots)

Zwischen 13 und 21.45 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster an dem Haus auf. Durch das gelangten sie ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie sämtliche Zimmer. In einer Schublade fanden sie Bargeld, welches sie mitnahmen. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Montag zwischen 13 und 21.45 Uhr verdächtige Personen in Dietershausen gesehen? - Wer hat am Montag zwischen 13 und 21.45 Uhr verdächtige Fahrzeuge in Dietershausen gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen oder kann Hinweise geben?

Übrigens: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, sagen die Ermittler. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Uttenweiler und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2002703

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell