Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Metall gestohlen

Unbekannte waren am Wochenende in Steinheim zu Gange.

Ulm (ots)

Unbekannte gelangten während des Wochendes in den Neubau eines Einkaufsmarktes in der Maybachstraße. Dort befanden sich Kupferkabel und Kupferleitungen im Wert von mehreren tausend Euro. Das nahmen die Unbekannten mit. Der Polizeiposten Steinheim (Telefon 07329/919007) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Wochenende in der Maybachstraße aufgefallen sind.

