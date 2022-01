Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach // Weil am Rhein

Efringen-Kirchen

Rümmingen: mehrere Wohnungseinbrüche über das Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Von Donnerstag, 13.01.2022, bis Sonntag, 16.01.2022, wurden der Polizei fünf Wohnungseinbrüche mitgeteilt.

In Efringen-Kirchen, Im Winkel, versuchten Unbekannte am Donnerstag, 13.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Vielleicht wurden die Unbekannten auch gestört. Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt etwa 1.000 Euro.

Am Freitag. 14.01.2022, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 20.45 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Weil am Rhein, im Nikolaus-Höniger-Weg auf. Aus dem Einfamilienhaus wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

In Rümmingen, im Drosselweg, schoben Unbekannte am Samstag, 15.01.2022, in den Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und Sonntag, 16.01.2022, 00.15 Uhr zunächst einen Rollladen nach oben um eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln um in dieses zu gelangen. Auch hier wurde unter anderem Schmuck gestohlen.

Am Samstag, 15.01.2022, zwischen 10.00 Uhr und 23.00 Uhr, kletterten Unbekannte in Weil am Rhein, in der Mappacher Straße, über ein Fallrohr einer Regenrinne auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die massive Balkontür hielt den Hebelversuchen der Unbekannten wohl stand. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Unbekannten schlussendlich über die Wohnungstür in diese gelangten. Räumlichkeiten wurden durchsucht aber nach jetzigem Kenntnisstand nichts gestohlen.

In Blansingen, in der Schanzstraße, fand am Samstag, 15.01.2022, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr ein weiterer Wohnungseinbruch statt. Auch hier gelangten die Unbekannten über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Momentan ist nur bekannt, dass ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat ist unter der Rufnummer 07621 176-0, oder unter E-Mail loerrach.kk.d1@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell