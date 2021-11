Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Mehrere Körperverletzungen - Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 1. November 2021, kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 01:35 Uhr randalierten zwei unbekannte männliche Personen vor einem Verkaufsstand am Querbahnsteig des Frankfurter Hauptbahnhofs. Als die Beiden von einem 22-Jährigen auf ihr Verhalten angesprochen wurden, nahmen die zwei Männer eine drohende Haltung ihm gegenüber ein. Ein 56-jähriger Mann stellte sich zwischen die beiden Randalierer und den 22-Jährigen, sodann kam es zu einer körperlichen Auseinander-setzung zwischen allen Beteiligten. Der 56-jährige Schlichter wurde hier-bei leicht verletzt und verlor zudem sein Handy, welches durch die unbe-kannten Täter bei der anschließenden Flucht entwendet wurde.

Beide Täter waren dunkel gekleidet. Einer der Beiden trug eine schwarze Jacke mit hellen Reißverschluss und eine schwarze Jeans, der andere ei-nen dunklen Mantel sowie blaue Jeans.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 16:00 Uhr in einer VIA RB 86 auf der Fahrt von Hanau Hbf zum Bhf Babenhausen. Zwischen der 47-jährigen Zugbegleiterin und einem unbekannten männlichen Täter kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, da der Mann sich weigerte eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In Folge dessen schlug der Mann der Zugbegleiterin mit der Hand in das Gesicht und flüchtete beim Halt in Babenhausen. Die 47-jährige Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Unter der Telefonnummer 069/130 145-1100 können sachdienliche Hin-weise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

