Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann überfällt Kiosk und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf der Holzstraße hat ein unbekannter Täter am späten Montagnachmittag einen Kiosk überfallen. Der Mann kam gegen 17.20 Uhr in den Verkaufsraum, ging offenbar zielstrebig zur Kasse, bedrohte die Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem die Kasse geöffnet war, nahm er sich einige Scheine heraus und flüchtete in einen kleinen Fußweg auf der Holzstraße. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Er wurde folgendermaßen beschrieben: etwa 50 Jahre alt, nicht sehr groß, pummelig, Brille. Der Mann war schwarz gekleidet, zusätzlich eine schwarze Kopfbedeckung und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Er sprach akzentfrei deutsch. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können. Anrufen können Sie unter Tel. 0800/2361 111.

