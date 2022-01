Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe zu einem Firmengebäude am Hainichenring ein. Anschließend öffneten sie den Fenstergriff und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Außerdem demontierten sie einen Siphon an einem Waschbecken und drehten das Wasser auf. Es entstand ein Wasserschaden im Erdgeschoss.

Die Täter flüchteten mit diversen elektronischen Geräten in unbekannte Richtung.

Am Mittwochvormittag, gegen 09:20 Uhr, kletterte ein unbekannter Mann, über ein zum Lüften geöffnetes Fenster, in ein Schlafzimmer an der Straße Everskamp. Die Bewohnerin hörte das Öffnen eines Nachtschränkchens. Als sie im Schlafzimmer nachsah, flüchtete der Mann aus dem Fenster in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Personenbeschreibung: Mann, ca. 1,70m groß, schlanke Figur, bekleidet mit grüner Jacke, dunkler Hose, schwarzer Wollmütze und weißen Schuhen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell