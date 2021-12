Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lippstadt (ots)

Diese Autofahrt hätte sich ein 19-jähriger Mann aus Lippstadt wohl besser anders überlegen sollen. In der Nacht zu Donnerstag (16. Dezember 2021) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung um 01.38 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer in Lipperode. Bei der Kontrolle fielen ihnen neben seinem Alkoholgeruch (0,48 Promille) auch noch seine verlangsamten Pupillenreaktionen auf. Er gab daraufhin auch zu, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizeibeamten dann auch noch unter anderem einen Joint. Die Fahrt für den 19-Jährigen ging dann im Streifenwagen weiter ins Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Bis zum Alter von 21 Jahren gilt für junge Fahranfänger u.a. die 0,00 Promille-Grenze. Nun muss der Heranwachsende nicht nur mit einer Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch mit einem Bußgeld von mindestens 250 Euro, einem Punkt in Flensburg und einer Verlängerung seiner Probezeit um weitere zwei Jahre rechnen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell