Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Telgte befuhr am 09.07.2021, gegen 14:50 Uhr, mit einem Motorrad die L 811 von Ladbergen aus kommend in Richtung Ostbevern. Als Sozius fuhr sein 19-jähriger Sohn mit. In einer Linkskurve kamen sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierten mit einer Richtungstafel und stürzten. Beide verletzten sich und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden, der sich auf ca. 18000 Euro beläuft. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der L 811 zeitweise gesperrt.

