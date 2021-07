Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unbekannter versuchte Armband zu stehlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.7.2021, 14.00 Uhr versuchte ein Unbekannter einem Mann auf der Oelder Straße zwischen Sünninghausen und Keitlnghausen zu bestehlen. Der 78-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, als der Tatverdächtige in einer Haltbucht auf sich aufmerksam machte. Der Mann fragte den Oelder zunächst nach dem Weg, hielt ihm eine Visitenkarte hin und legte ihm anschließend eine Halskette um den Arm. Der 78-Jährige forderte den Unbekannten auf, das Schmuckstück zu entfernen. Dabei versuchte der Tatverdächtige das Armband des Seniors zu stehlen, scheiterte jedoch. Dann gab der Unbekannte sein Vorhaben auf und fragte den Oelder noch nach Bargeld für Sprit. Anschließend fuhr der Tatverdächtige in einem silbernen Passat in Richtung Wadersloh weiter. Der Flüchtige ist etwa 30 Jahr alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, schwarze Haare, ein arabisches Erscheinungsbild und trug ein weißes Hemd sowie eine weiße Hose. Wer hat den versuchten Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und dem silbernen Passat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell