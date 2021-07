Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Jogger belästigte Jugendliche

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.7.2021 belästigte ein Jogger gegen 13.10 Uhr eine Jugendliche auf der Straße Im Himmelreich in Sendenhorst. Die Sendenhorsterin hielt sich in der Nähe einer Aussichtsplattform auf, als sich von hinten ein Jogger näherte. Als der Unbekannte zu ihr aufschloss, griff er der Jugendlichen ans Gesäß und versuchte sie hochzuheben. Als die Sendenhorsterin um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung L 811.

Der Tatverdächtige ist geschätzt 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat eine südosteuropäische Erscheinung und trug ein dunkelrotes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe mit schwarzer Hose.

Wer hat den Mann gesehen oder die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell