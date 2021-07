Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.7.2021 wurde ein Mädchen gegen 13.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Enniger verletzt. Die 13-Jährige lief mit einem gleichaltrigen Mädchen auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei wurde die 13-Jährige aus Dortmund von dem Auto eines 19-jährigen Ennigerlohers erfasst, der die Hauptstraße aus Ennigerloh kommend befuhr. Rettungskräfte brachten die Dortmunderin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

