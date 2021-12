Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer im Fokus

Lippstadt (ots)

Die Polizei führte am Mittwochmorgen (15. Dezember 2021) im Bereich der Grundschule "An der Pappelallee", Gesamtschule Lippstadt, sowie in der Fußgängerzone Fahrradkontrollen durch. Im Fokus standen hauptsächlich die jüngeren Verkehrsteilnehmer auf ihrem Weg in die Schule. Neben dem ordnungsgemäßen Zustand der "Drahtesel", mit dem hoffentlich funktionierendem Licht, waren aber auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber den Kids, sowie das Verbot des Befahrens der Fußgängerzone mit ihren "Velos" im Fokus der Ordnungshüter. Das Ziel der war klar: "Senkung der Unfallzahlen besonders auch unter Beteiligung von jüngeren Verkehrsteilnehmern".

Die Polizisten erhielten während ihrer Arbeit von vielen Bürgerinnen und Bürger Zuspruch im Sinne von: "Das sollten Sie mal öfter machen!"

Unterm Strich schrieben die Beamten neuen Elternbriefe, die auf dem Postweg an die Eltern verschickt wurden. In drei Fällen half auch kein Augenzwinkern mehr. Hier mussten dann doch Verwarnungsgelder erhoben werden. Die Polizei wird auch weiterhin, insbesondere in der dunklen Jahreszeit, einen Blick auf die Kids haben, damit sie auch weiterhin, möglichst unfallfrei durchs Leben radeln können. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell