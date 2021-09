Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim)- Vorfahrt genommen - Zwei Radfahrer verletzt, Autofahrer flüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 17.09.2021, gegen 15:45 Uhr befuhren eine 41-jährige Mutter sowie ihr 8-jähriges Kind mit ihren Fahrrädern die Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. An der Einmündung der Hans-Koller-Straße missachtete der Fahrer eines bislang unbekannten Personenkraftwagens die Vorfahrt der Radfahrer und bog in die Weinstraße Süd ein. Um eine Kollision zu vermeiden, mussten die Radfahrer ein Bremsmanöver einleiten. Hierdurch stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Der Autofahrer blickte kurz zu den Radfahrern und entfernte sich dann in Richtung Stadtmitte. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

