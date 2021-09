Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Leichtverletzten

Haßloch (ots)

Gegen 21:35 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kirchgasse/Schubertstraße ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zwei 26-jährige Mitinsassinnen im PKW des Unfallverursachers wurden hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Unfallverursacher wurde im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholeinfluss festgestellt. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Dem 30-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

