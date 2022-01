Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Golf am Hellweg. An dem Auto entstand etwa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

