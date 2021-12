Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rivalisierende Jugendliche trafen sich zur Auseinandersetzung - Farbschmiererei - Sachbeschädigung - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 23-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 14.50 Uhr die Eberhardtstraße und beabsichtigte nach links in die Friedrichstraße einzubiegen. Sie missachtete hierbei die Vorfahrtsregelung und stieß beim Einbiegen mit einem 53-jährigem Citroen-Fahrer zusammen. Die 23-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 7000 Euro beziffert.

Backnang: Rivalisierende Jugendliche

Am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr kam es in der Gartenstraße zur Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Weil etwa 30 Personen daran beteiligt waren, begab sich die örtliche Polizei mit Unterstützungskräften aus Winnenden, Waiblingen und Fellbach mit acht Polizeistreifen in den Einsatz. Bei deren Eintreffen flüchteten viele der anwesenden Personen. Einige von ihnen konnte in der Folge noch im Nahbereich der Gartenstraße von Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Hintergrund der Auseinandersetzung, bei der auch laut Zeugenberichten ein schlagstockähnlicher Gegenstand zum Einsatz gekommen sein soll, ist noch unklar. Einige Jugendliche wurden offensichtlich bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Es gibt Hinweise, dass sich die rivalisierenden Gruppierungen im Vorfeld über Social -Media-Kanäle am Samstagnachmittag verabredet hatten. Die Polizei Backnang hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen. Hierzu werden Zeugen sowie mögliche Geschädigte gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Eberhardtstraße streifte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Parken einen dort stehenden Pkw BMW und verursachte an diesem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Fellbach bittet nun zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Freitag- und Samstagmittag ereignete, unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Rudersberg-Steinenberg: Farbschmierereien

In der Nacht auf den Zweiten Weihnachtsfeiertag wurde im Reuteweg eine Hausfassade sowie ein daneben befindlicher Schuppen mit roter Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg-Oberndorf: Feuerwehreinsatz

Aufgrund bisher unbekannter Ursache kam es am Sonntagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Wieslaufstraße zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Rudersberg und Schorndorf kamen mit insgesamt 42 Einsatzkräften vor Ort. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden weder Personen verletzt, noch entstand nennenswerter Sachschaden.

Winnenden-Breuningsweiler: Autos mit Christbaumkugeln beworfen

Eine Gruppe aus vermutlich sechs Jugendlichen hielt sich am frühen Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 4:45 Uhr und 5:35 Uhr im Bereich Buocher Straße / Höhenstraße auf. Durch die Personen wurden u.a. Christbaumkugeln gegen geparkte Pkw und Häuser geworfen. Zudem wurden teilweise Papierhaufen vor die Eingangstüren von Häusern gelegt, diese angezündet und anschließend an den Häusern geklingelt. Sachschaden entstand nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell