POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere PKWs kamen von Fahrbahn ab, Unfallflucht, Einbruch

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW die L1066 aus Onolzheim kommend in Fahrtrichtung Altenmünster. Etwa auf halber Strecke kam dem BMW-Fahrer ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher zu weit auf der Spur des BMWs fuhr. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte an dem BMW mit seinem PKW entlang, so dass an diesem ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem PKW von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Auto kam von Fahrbahn ab

Gegen 15;40 Uhr am Sonntag war ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der K2654 von Waldtann in Richtung Goldbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Fahrer dabei mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Das Fahrzeug kam am Abhang neben der Fahrbahn zum Stehen. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 5.000 Euro.

Crailsheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Ein 31 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte am Sonntag gegen 19:00 Uhr von der Friedrich-Bergius-Straße nach links in den Fliegerhorst abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf rund 3.000 Euro, an dem Verkehrszeichen, sowie an dem Zaun auf insgesamt rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Corona-Teststation

Unbekannte haben sich zwischen Freitag, 14:00 Uhr und Samstag, 7:30 Uhr Zutritt zu einer Holzhütte verschafft, welche als Anmeldehäuschen für Corona-Schnelltests auf einem Parkplatz eines Schulzentrums in der Berliner Straße stand. Aus der Hütte entwendeten die Einbrecher mehrere elektronische Gerätschaften. Auch wurde offenbar versucht in den Bus, welcher als Teststation dort auf dem Parkplatz stand, einzudringen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Oberrot: Auto kam von Fahrbahn ab

Ein 18-Jähriger Fiat-Fahrer war am Sonntag gegen 12:00 Uhr auf der L1050 von Fichtenberg kommend in Richtung Hausen unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn verlor er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über den PKW. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter drehte sich um die eigene Achse und kam letztlich zum Stehen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro

