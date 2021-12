Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Waiblingen: Alleinbeteiligter Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Der 30-Jahre alte Fahrer eines Pkw VW ARTEON befuhr am Samstag gegen 5:00 Uhr die Landstraße 1193 in Fahrtrichtung Fellbach. Auf Höhe der Aral Tankstelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte auf einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde anschließend abgenommen. Der Fahrzeuglenker muss nun zusätzlich mit Führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Oppenweiler: Zeugen nach möglicher Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Ein 91-jähriger Fahrer eines TOYOTA befuhr am Freitag gegen 22:45 Uhr die B14 von Sulzbach an der Murr in Richtung Backnang. Nachdem er bereits früher am Abend im Straßenverkehr aufgefallen war, kam es durch andere Verkehrsteilnehmer erneut zu Hinweisen, dass der Toyota Lenker von der Fahrbahn abgekommen sei und ohne anzuhalten weiterfuhr. Außerdem soll er auf seinem weiteren Weg, insbesondere im Bereich der B 14 zwischen Sulzbach a.d.M. und Backnang, möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Backnang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell