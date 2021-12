Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Frontalzusammenstoß durch Unachtsamkeit

Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer die Rothenburger Straße in Richtung der L1040. In einer Rechtskurve verlor er durch Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen PKW und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-jährigen Daimler-Benz Fahrerin. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Crailsheim: Unfall im Gegenverkehr

Am Freitag gegen 19:06 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Kreuzbergstraße in Richtung Ellwanger Straße. Hierbei kam sie beim Vorbeifahren an mehreren geparkten Autos auf die Gegenspur. Dadurch kam es zu einem Unfall mit einem ihr entgegenkommenden 25-jährigen Golf-Fahrer. Es entstand an beiden Autos ein Sachschaden von jeweils 3.500 Euro.

Kreßberg-Mariäkappel: Brand in Mehrfamilienhaus

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 6:20 Uhr kam es in der Straße Am Dorfbrunnen zu einem Dachstuhlbrand. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Feuer durch einen technischen Defekt in der Stromleitung ausgelöst und breitete sich über den Dachstuhl auf die darunterliegende Wohnung aus. Die Neun Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben glücklicherweise alle unverletzt. Die vor Ort kommende Bürgermeisterin kümmerte sich um eine Unterbringung für die Bewohner, da das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell