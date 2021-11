Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb flüchtet übers Feld

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein Ladendieb gab am Dienstagabend Fersengeld. Aus einem Supermarkt in der Rosenhofstraße flüchtete er über ein Feld. Der Unbekannte ließ aus dem Markt Lebensmittel mitgehen. Er entkam unerkannt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Der Flüchtige hat kurze, dunkelbraune Haare, war mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Auffällig waren weiße Applikationen an der Hose. Außerdem trug er einen roten Pullover und eine dunkle Fleecejacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell