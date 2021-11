Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ins Gesicht gespuckt

Kaiserslautern (ots)

Weil er einem 55-Jährigen ins Gesicht gespuckt habe, ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung. Am Dienstag gerieten die beiden Männer und ein Begleiter des 50-jährigen Verdächtigen in Streit. In einem Supermarkt begann die zunächst verbale Auseinandersetzung, weil der 55-Jährigen den jüngeren auf die Einhaltung des Abstandsgebots nach den Corona-Regeln hinwies. Der 50-Jährige reagierte aggressiv. Mit seinem Begleiter folgte er dem 55-Jährigen, als dieser bereits den Markt verlassen hatte. Im Hilgardring kam es dann zur erneuten Konfrontation, in deren Verlauf der Verdächtige dem 55-Jährigen ins Gesicht gespuckt haben soll. Der Geschädigte informierte die Polizei, die den 50-Jährigen und seinen Begleiter ausfindig machte. Der Verdächtige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

